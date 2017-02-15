﻿市場簡訊——

— 中興通訊（763）與美國商務部、司法部及安全局（BIS）正就和解事宜作出磋商，預期或涉及相關美國政府部門的相應處罰。該公司股價昨日曾升8%，收市升5.4%，報12.84元，成交2.96億元。







— 南華集團（413）表示，該公司一直有計劃將鞋業分拆上市，並且希望在今年內能夠完成，但現時香港的上市規例經常轉變，所以未知道今年內能否完成上市。







— 東風集團（489）公佈，上月汽車銷量25.45萬輛，按年下跌7.81%，上月汽車產量25.61萬輛，減少7.38%。







— 嘉能可（805）公佈，向Fleurette收購其剛果銅及鈷生產商Mutanda的餘下31%股份，及剛果大型精銅及鈷的礦場Katanga的10.25%股份，收購代價分別為9.22億美元及3800萬美元。







— 中芯國際（981）公佈，截至去年12月底止第4季，股東應佔溢利1.04億元美元，按年增長1.7倍，按季則下跌8.4%。期內收入8.15億美元，按年增長33.5%，按季則增長5.2%。







— 大唐發電（991）宣佈，去年累計完成發電量約1725億千瓦時，按年增加1.6%；累計完成上網電量約1635億千瓦時，按年上升1.7%。去年底，該公司平均上網電價每兆瓦時371元人民幣。







— 朗廷酒店投資（1270）公佈，截至去年12月底止，全年可分派收入5.01億元，按年增長5%，每個合定單位分派25.5仙，增長3.7%。酒店組合收入15.53億元，按年升1.4%，經營毛利6.8億元，增長5.3%。每個合定單位資產淨值為5.65元，按年跌1.2%。







— 飛達（1100）副主席兼董事總經理顏寶鈴表示，該公司已在孟加拉斥資百萬元購置土地作為建設總部之用，樓面面積約35萬呎，並計劃興建第二期廠房，現正在打地基，期望今年內可建成。顏寶鈴續稱，現時孟加拉廠房每月產量250萬件，預料廠房擴建後，明年月產量達400萬件，期望後年可達每月500萬件，屆時員工人數也會由目前3500人倍增至7000人。長期而言，她希望原材料可在當地生產，做到「一條龍」的供應鏈服務。







— 東芝昨日表示可能要押後一個月才公佈業績，但其後又突然發聲明，預期要為美國的核電業務減值撥備7125億日圓（約488億港元），稱是核電業務超支和核能前景欠佳打擊，此舉將令東芝截至12月底的首9個月錄得5000億日圓初步虧損。集團會長志賀重范亦引咎辭職，其股價昨日跌9.2%，至38周新低的227日圓。東芝並宣佈，計劃出售主業半導體業務的多數股權保命，改變此前僅出售19.9%股權的口風。







— 中國保監會昨日公佈，2016年保險行業經盈利潤約2000億元人民幣，按年下降近30%，實現投資收益7071.13億元，投資收益率5.66%，較上年下降近2個百分點。







— 香港董事學會發表《香港上市公司企業管治水準報告2016》，調查發現，若剔除新增範圍與上一屆調查比較，平均企業管治指數為75.59分，較上一屆上升5.1%。