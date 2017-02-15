﻿杜指企穩續升62點 耶倫：加息不能拖

美國聯邦儲備局主席耶倫指出，假如美國經濟表現繼續符合聯儲局的通脹及就業目標，儲局今年宜進一步加息；她強調拖延太久才加息實屬不智，也沒有排除下月加息的可能性。耶倫的言論較傾向緊縮貨幣，美元隨後上揚，美股早段窄幅上落，至今晨四時報20,474.87點，升62.71點。



耶倫周二出席半年一度的參議院銀行委員會貨幣政策聽證會，同時也是特朗普出任美國總統之後，耶倫出席的首個貨幣政策聽證會。



耶倫表示，聯儲局在未來的數次會議上，將評估通脹和就業數字是否符合聯儲局的目標；若經濟表現繼續符合當局目標，聯儲局進一步加息或許是合適的做法。她又表示，若拖延太久才加息，是不明智的行為，最終可能迫使當局倉卒大舉加息。



下月加息機會僅30%



耶倫今次未有就聯儲局下次加息的時機發出任何暗示，目前市場普遍預期，聯儲局下月中加息機會只有30%。不過，投資周報《巴隆氏》指出，耶倫的證詞，顯示3月加息機會存在。



耶倫承認，美國新政府大幅改變財政政策，對儲局決策會造成影響，但強調會有何種影響現在仍是言之尚早，並表示未來數月將會討論如何開始收縮資產負債表的問題。



杜瓊斯工業平均指數早段窄幅上落，至今晨四時報20,474.87點，升62.71點；納斯達克指數報5773.77點，升9.81點。滙控（005）美國預託證價格報67.56港元，較香港收市價升0.56港元；中移動（941）美國預託證價格報88.03港元，較香港收市價升0.13港元。



紐約聯邦儲備銀行周一公佈的美國消費者調查顯示，受訪者對未來3年的通脹預期，從去年12月的2.8%，加快至2.9%，是2015年中以來最高；1年期消費通脹預期，亦從2.8%升至3%。



分析師表示，上述消費通脹預期在去年初曾下降至2013年6月有調查以來的低位，對聯儲局的循序漸進加息部署一直綁手綁腳，如今通脹預期數字回升至19個月高位，對聯儲局而言應是好消息。



恒指升勢斷 濠賭股獲唱好



港股方面，恒指在連升4個交易日後，昨日升勢告終，恒指窄幅爭持中下跌7點，收報23703點，成交額855億元。資金流入個別股份，如濠賭股、內銀股，其中銀娛（027）和金沙中國（1928）合共貢獻恒指29點，成為昨日表現最好的兩隻藍籌股。



受大行唱好，濠賭股急升，花旗發表報告表示，維持對澳門2月博彩收入215億澳門元，按年增長10%的預測。此外，瑞銀則認為2月份澳門的博彩收入，將達205億元至215億澳門元，相當於按年增長9至14%，並同時好看銀娛和永利澳門前景。