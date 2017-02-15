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﻿滙控委英分隔銀行舵手

2017-02-15 列印
  英國媒體報道，滙控（005）昨日正式委任滙豐英國及歐洲工商業務主管Ian Stuart，擔任滙豐英國分隔零售銀行的行政總裁，惟仍須視乎監管機構的批准。滙控已為此預算了一筆6800萬英鎊（約6.6億港元）裁員開支。

        根據英國監管當局要求，當地銀行須於2019年起，將其零售銀行及工商業務與投資銀行業務分隔經營，滙豐英國將其分隔的零售銀行設立於伯明瀚，並計劃將倫敦約1000名員工遷到伯明瀚，此舉或因部份員工不欲遷離倫敦而導致出現裁員行動。

        滙控去年公佈將於2018年底前，把滙豐英國的個人及工商客戶調遷到伯明瀚，只有投資銀行業務會保留在倫敦。Stuart於2014年由巴克萊轉投滙豐，未來新職將主理滙豐的英國零售銀行及工商業務。
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