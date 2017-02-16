﻿耶倫指經濟近達標 杜指勁升再創新高

美股周三早段反覆向上，杜指在金融和消費股帶動下靠穩，曾升100點，見20604點，再創新高，但上月通脹升幅較預期快，壓抑大市升勢。聯儲局主席耶倫展開第二天的眾院聽證，稱美國經濟表現已非常接近儲局的目標。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時報20605點，升101點；納斯達克指數報5813點，升31點。滙控（005）美國預託證價格報68.52元，較香港收市價升0.82港元；中移動（941）美國預託證價格報87.65元，較香港收市價升0.15港元。



歐洲主要股市靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升幅介乎0.19%至0.59%。



通脹加快 零售銷售勝預期



美國昨日出爐的1月份消費物價指數（CPI）按月升0.6%，錄得近4年最大的按月升幅；按年升幅更是近5年最大的2.5%，兩者均勝過份析師預期。商務部同日出爐的1月零售銷售預估亦勝預期，繼前月升1%後，按月續升0.4%。美國上月的工業生產則按月跌0.3%，差過預期的無升跌。



新出爐的通脹和零售數據，帶動利率期貨市場押注儲局下月加息的機率，有兩日前的30%，上升至40%。



儲局主席耶倫在第二天聽證會上，評估美國經濟已經非常接近儲局的就業和通脹目標。在回答議員提問要加息到何種水平後開始退市，即開始收縮儲局目前高達4.5萬億美元的資產負債表規模，耶倫表示仍須按當時情況再作決定。



股神掃蘋果航空股



另外，美國投資富豪上季有不少新動作，股神巴菲特上月透露，上季已掃入總額120億美元的美股，當中不少是令人意外的策略變動，當中包括大舉增持蘋果公司股份至5740萬股，以及美國四大航空公司股份，同時增持種子肥料公司孟山都和衛星廣播公司Sirius。



寶刀未老的索羅斯，上季新吸納高盛及美國銀行等華爾街大行股份，並沽清所有金礦、新興市場及中國大型股倉盤，及包括繪圖晶片大廠Nvidia（輝達）等一系列網絡科技類股，可見是在特朗普意外當選後作出的調整，以控制損失。



證監文件顯示，索羅斯同名基金上季買入6.21萬高盛股份和390萬美元美銀股票；同時吸納7260萬美元標普道富金融股ETF認購期權。沽神鮑爾森上季亦減持黃金ETF。另美國9個大對沖基金亦在特朗普當選後減持近期熱門科網股包括facebook、亞馬遜、Netflex和Alphabet。