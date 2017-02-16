﻿信貸評分新法市民「加分」

市民的信貸評分主要掌控在環聯資訊手中，環聯於一年多前轉用了長達2年的趨勢數據來計算市民的信貸評分。環聯香港區行政總裁何佳意相信，採用趨勢數據可令更多人進入最高評分級別區，有利享較低的貸款息率；同時可令企圖「漂白」不良信貸紀錄的騙徒無所遁形。



多年來環聯提供的個人傳統信貸報告，是以當前數據來評分，但現今提供的CreditVision屬趨勢數據的分析，是追溯長達24個月的歷史數據，舉例說一份傳統的信貸報告可反映一位消費者當前的信用卡債務有多少，但趨勢數據則顯示消費者的債務總額在過去一段時間的升跌趨勢。何佳意表示，環聯使用趨勢數據新算法已有1年3個月，認為這有助貸款機構定價、批核貸款及減低撇帳等。