﻿摩笛奏起內銀股 恒指曾破兩萬四 大市成交過千億

大摩摩笛吹奏，唱好內銀股，料淨息差會於今年第二季開始反彈，刺激買盤追入內銀股，成為昨日升市火車頭，單是建行（939）已貢獻恒指99點，連同工行（1398）和中行（3988），3隻內銀股合共推動恒指168點，在內銀帶挈之下，恒指昨日曾突破24000點關，創逾5個月新高。



恒指昨日高開68點後，反覆向上，半日市已升逾300點，午後再進一步攀升，曾突破24000點關口，高見24067點，漲364點，雖然臨近收市升幅略為收窄，但仍升291點，收報23994點，成交額更達1110億元，較前日大增255億元，同為去年9月初以來最高。



指黃金10年 A股反跌



與此同時，大摩又預期中國股市將迎黃金10年，今年滬指將升至4400點，惟滬深兩市昨日表現與港股背道而馳，上證指數先升後回，早段升市由金融股帶動，惟後勁不繼，上證指數收報3212點，跌0.15%；深證成指則收報10177點，跌0.85%。



大摩發表的報告預期大部份的內銀的淨息差，會於今年第二季開始有所反彈，以及在2018年至19年加快擴闊，主要受惠行業供需平衡，以及服務業及家庭入收有健康增長，令到融資需求大增。另外，隨著投資者對中國銀行業資產質素下降的憂慮減少，大摩預期內銀股今年會有好表現。



指農行60日內報升



內銀股被大摩發功唱好，股價急彈升，建行升5%，收報6.27元，為昨日表現最好的藍籌股，貢獻恒指99點，至於表現第二好是中行升4%，貢獻恒指37點。此外，大摩預期農行（1288）將於60日內上升，並獲予「增持」評級，目標價4.9元，刺激農行漲逾6%。



西證香港期貨副總裁馮時裕表示，資金持續流入股市，市場氣氛良好，從數據來看暫未見到跌市訊息，加上美國方面近期沒有對華政策傳出，資金流入內銀、內險股炒作，而成交量只要維持在800億元或以上，市況作屬良好，惟臨近月底就需要留意期指結算日前後，投資者有可能獲利回吐。



分析料恒指上衝24400點



銀河證券業務發展董事羅尚沛則認為，北水南下為流入股市的主要資金，只要保持此勢頭，恒指有望衝上24400點。