﻿國茂掛牌未見炒風 松齡首日勁升45%

國茂控股（8428）昨日掛牌，全日僅升18%，升幅比同日在主板上市的松齡護老（1989）還要少。分析指，創業板新股首日動輒爆升逾10倍的時代已過去，若未來數日中央結算系統（CCASS）的持股記錄顯示國茂貨源分散，才能證明證監會的行動有成效。



國茂承配人多達211人，比最低股東人數要求100人多逾一倍。在承配人數目大增，及主要承配人持股比例大減下，該股明顯與過去創業板新股的升幅有天淵之別。過去新股升幅以倍數計，但國茂昨日最高見0.465元，較配售價0.25元僅升86%，收市報0.295元，升18%，為今年以來首日升幅最少的創業板配售新股。



在創業板新股回歸平靜後，主板新股表現相對有驚喜。松齡護老昨日在主板掛牌，最高曾較招股價0.69元升45%，收市報0.92元，升33.3%，每手帳面賺1840元。



大地教育今掛牌



市場人士指，創業板新股若要「出閘」，另一方式是以公開發售形式上市，海外升學顧問公司大地教育（8417）則是一例。該股今日掛牌，公開發售超額20倍，以招股價上限0.34元家價，一手中籤為100%。大地教育昨日暗盤造好，在輝立交易場，該股高見0.375元，升10.29%，收報0.36元，升5.88%，每手帳面賺200元；至於耀才新股交易中心，該股較招股價升8.82%，每手帳面賺300元。



另外，內地私營教育集團宇華教育（6169）今天起招股，招股價介乎1.98至2.54元，一手2000股，入場費5131.19元，預計2月28日掛牌；中信里昂證券為獨家保薦人。宇華引入交銀國際作基礎投資者，認購5000萬美元（約3.9億港元）股份。宇華擬發行7.5億股，最多集資19.05億元，其中30%用於擴展學校網絡，將於河南省建立三間新高中學校，預計回本期5至7年。



宇華教育行政總裁李花指，過去K-12（幼兒園至高中三年級）學費每年加幅約5%至10%，預計今年加幅相若；大學學費則每3至4年調整一次，但暫未有調整計劃。