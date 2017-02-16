﻿盛智文：不認識TVB買家

市場關注傳奇集團會否於短期內公佈收購電視廣播（511）的具體作價，傳奇集團創辦人及總裁周藝強昨日表示，最快亦要下周才會公佈收購價。電視廣播昨日再升4.68%，收報34.7元，貼近加價後的回購股份作價。



傳奇集團提出收購，惹起電視廣播獨立非執行董事盛智文的關注，他昨日出席活動時表示，有留意事件發展，但對於提出收購TVB的傳奇影業沒有任何認識，亦未知該公司的資金是否來自內地，目前只是知道對方的名字，指其身份神秘。



被問到會否擔心內地資金收購電視廣播，他便以亞視為例，稱亞視曾傳出有內地資金注入，但最終仍是結業收場。所以在目前太多未知之數的情況下，對事件持觀望態度。