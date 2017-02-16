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﻿擬允設吸煙室 濠賭股未受惠

2017-02-16 列印
　　澳門政府一直考慮將賭場全面禁煙，惟各大賭企對此做法有保留。就此，澳門衛生局表示，計劃向立法會提交修訂控煙法法案修改文本，建議容許賭場日後設立吸煙室，以取代全面禁煙。局方強調，並不是受到壓力，才調整室內全面禁煙的建議。對於澳門是否實行娛樂場全面禁煙，經濟財政司司長梁維特昨日表示，待有關法律落實後，博監局會全力配合衛生局工作的落實。

　　雖然日後或容許賭場設立吸煙室，來代替「一刀切」全面禁煙的政策，但消息對濠賭股未見有刺激作用，澳門勵駿（1680）和永利澳門（1128）同跌逾1.8%，銀娛（027）則跌0.7%。
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