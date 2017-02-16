﻿美通脹壓力升溫 日圓跌幅擴大

美國新出爐的1月份消費物價指數（CPI）顯示通脹壓力升溫，刺激美匯指數11連升，見101點；日圓跌近115兌1美元，英鎊則下滑至1.23美元水平。國際油價受美國上周庫存增幅超預期拖累繼續走低，紐約3月期油曾見每桶52美元。現貨金價亦受美匯走強壓抑，低位見每盎司1216美元。



美匯指數昨日11連升，高位曾見101.76點，隔日升0.5%，是2012年來最長升浪，但其後升幅見收窄。美國昨日出爐的1月份消費物價指數（CPI）錄得近4年最大的0.6%按月升幅；按年升幅也更是近5年最大的2.5%，兩者均勝過份析師預期。至於聯儲局看重的消費掛鈎通脹則企於1.7%，通脹升溫令投資者聚焦儲局下月加息的機率。



聯儲局主席耶倫周三將出席眾議院金融服務委員的第二輪聽證，她周二在參院的首輪聽證中曾表示，拖延加息太久實屬不智的舉動。



日圓昨日跌幅擴大至0.61%，見114.96兌1美元（每百日圓兌6.74港元）。日圓疲軟刺激日股出口類股份，帶動日經平均指數收報近14年高位的19437點，隔日升199點或1.03%。



英鎊昨日二連跌，低位見1.2382美元（英鎊兌 港元），隔日跌0.68%。英國第四季的每周工資增長放緩按年升2.6%，低於分析師預測的2.8%。



油價方面，紐約3月期油昨日曾跌47美仙或0.88%，見每桶52.73美元；倫敦4月期油亦跌41美仙或0.73%，見每桶55.56美元。美國能源情報署上周出爐的原油庫存見連續6周增加，上周增950萬桶，遠多於預期的350萬桶。



美匯持續走強，利淡金價。紐約4月期金曾跌7.9美元或0.64%，見每盎司1217.5美元；倫敦現貨金價亦跌11.46美元或0.93%，見每盎司1216.73美元。其後美匯升幅收窄下，期金和現貨金跌幅亦隨之收窄。



近數月歐羅、日圓和英鎊持續走低，促使亞洲和歐洲的投資者紛紛將資金投入黃金來保值。



這個熱潮去年甚至超越央行購入黃金，至少是2010年來首見，今年至今，投資者投入黃金指數基金（ETF）的達31億美元，對比去年的230億美元，亦是支持金價12月底以來累升6.8%的主要因素。