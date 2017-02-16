﻿IFC外望——鼎爺夥行家撐國茂敲鑼

近期新股上市搵名人藝人撐場已經成為新潮流，噚日火鍋店「小肥牛」母公司國茂（8428），就搵嚟近期當紅嘅藝人「鼎爺」李家鼎出席上市儀式。



股價報捷升18%



唔講唔知，原來「鼎爺」同國茂主席黃惠芳同CEO郭耀松係多年好友，所以今次雖然要一早起身撐場並友情客串，仍然表示樂意支持，而且自己亦唔係國茂股東。「鼎爺」而家街知巷聞就係主持《阿爺廚房》，一聽就知同「小肥牛」可以有好多合作機會，所以現場就有記者問日後會唔會合作。但「鼎爺」對一概問題都只係微笑拒答，話係公司事務，佢並唔知情。



另外，國茂噚日上市儀式亦有十幾個餐飲業行家到場支持，其中包括翠華（1314）李遠康、太興陳家強、正斗粥麵何冠明、金百加黃家和、富臨、Starbucks香港代理Coffee Concepts等公司代表。餐飲聯業協會副主席、海港飲食集團市場顧問林查理更話，一眾行家並唔會覺得同行如敵國，平時已經成日聚頭，所以今次約齊人現身支持小肥牛老闆。最後佢哋合照時仲豎起6字手勢，興奮大叫「牛氣沖天」。



唔知係唔係佢哋呢句叫得夠齊心，結果噚日港股真係一片牛氣，成交一舉突破千億大關，更一度重上24000點。而國茂最後雖然高開之後走低，但埋單升市仍然高現售價18%，收報0.295元。



連炒高層 想賺萬達高薪唔容易



高薪厚職人人都想擁有，但拎得咁高人工都要做出相應成績先得。做唔出，通通炒！唔係講笑真有其事。王健林的萬達金融及網絡科技集團，有高層就接二連三畀人炒。由上年底開始，3個月以來已經有4個高層離職啦。



其中一個喺今個月離職嘅萬達飛凡信息公司CEO李進嶺，喺飛凡工作一年，年薪高達800萬，計番月薪66.6萬元。第一任CEO都係得200萬咋。但做咗一年就要離職，據知情人士指，主要係萬達內部對佢不滿，覺得李進嶺唔識零售。



有知情人士透露，雖然萬達開出高人工，但一啲都唔好賺。公司花高薪挖角後，若然短時間內做唔出成績就會即炒，通常大概做半年至一年就要走。事實上，呢啲人喺短時間內，連自己嘅諗法同實際行動還未完全發揮，根本好難做出成績來。亦有另一位接近萬達嘅人士透露，若果關鍵績效指標（KPI）考核不及格的話，基本上都要走人，當中有主動離職，亦都有被人炒。



高瞻