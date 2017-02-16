﻿市場簡訊

—南非反壟斷當局競爭委員會昨日發電郵聲明表示，打算控告涉及合謀操控外匯交易的逾12家跨國和本土銀行，包括美銀美林、摩根大通、法國巴黎銀行、瑞信集團、滙豐控股（005）和野村控股在內。該委員會稱，上述銀行至少自2007年以來，涉嫌在美元和南非貨幣蘭特的買入、賣出與兩者差價上的報價上合謀。







—中信股份（267）昨公佈，預計中澳鐵礦去年稅後減值撥備金額約8至10億美元（約62.4至78億港元），對盈利仍有影響。這亦是中信股份再次為「流血不止」的中澳鐵礦作減值撥備。中信昨公佈，儘管最近鐵礦石的現貨價格有所上揚，但獨立機構均調低遠期預測價格，因此該公司會在2016年會計帳上，對中澳鐵礦作出減值撥備，預計為8億至10億美元（稅後）之間。早在2015年，由於大宗商品價格暴跌，中信已對中澳鐵礦進行25億美元的減值撥備。







—良斯集團（1683）早前在要約結束後，公眾持股量僅佔已發行股本約10.3%，未符合上市規定的最低25%。聯交所批准豁免公司至5月11日期間內遵守該規定。股份周一（13日）起停牌，以待公眾持股量重返合規水平。







—先施（244）主席兼行政總裁馬景煊出席電台節目後表示，公司去年營業額持平，較同期本港零售銷售下跌8.1%的表現為好，預計今年零售業會平穩發展，不會大幅反彈。







—冠軍科技（092）公佈，終止向姜滌及陳鳳英收購海南省三亞市田獨鎮亞龍灣度假村的交易。



—正恒國際（185）公佈已訂立兩份協議，以收購美國兩套長者住房院舍，即Oxford Grand McKinney及Glen Carr House。







—越秀地產（123）公佈，1月份未經審計累計合同銷售金額約為35.32億元人民幣，按年升約20%；合同銷售面積約24.2萬平方米，按年降約21%。







—中遠海運港口（1199）公佈，1月份旗下港口吞吐量838.17萬標準箱，按年增長7%。







—國泰航空（293）公佈，與國泰港龍航空1月份合併營運數據。上月共載客296.68萬人次，按年上升2.4%，乘客運載率亦上升至86.5%。期內，運載貨物及郵件共15.11萬公噸，按年上升2.3%，而運載率61.9%，上升0.3個百分點。







—歡悅互娛（505）昨發盈喜，預期截至2016年12月底止，全年純利按年上升逾3倍，2015年同期溢利1884.8萬元人民幣，純利大幅增加主要由於去年相對高毛利的銅產品銷量按年大幅增加，加上銅價上升令售價提升，以及去年8月收購遊戲業務而帶來的盈利貢獻。







—中國藝術金融（1572）預期去年股東應佔溢利將按年增長不少於75%，主要源於藝術品拍賣業務收入大幅增長，以及藝術品典當貸款業務收入穩步增長。







—高銀金融（530）預期，截至12月底止半年盈利按年錄得可觀增長，2015年同期盈利3.09億元。