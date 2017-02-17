﻿港股重演「大時代」 美股破頂後高位喘穩

美股三大指數連升多個交易日後，周四甫開市再創日內高位，惟隨後升勢放緩，至今晨四時，杜指收報20594點，跌17點。港股昨日承接美股的強勢，大有重現「港股大時代」的氣氛，成交連續第二日突破千億元，恒指成功收復24000點關口，港股總市值則升至27萬億元。



美股三大指數甫開市不久，曾以輕微升幅刷新日內紀錄高位，惟其後無以為繼；杜瓊斯工業平均指數昨日早段曾升28點，報20639點，至今晨四時報20594點，跌17點；納斯達克指數5805點，跌13點。滙控（005）美國預託證價格報68.44港元，較香港收市價升0.14港元；中移動（941）美國預託證價格報87.49港元，較香港收市價跌0.36港元。



三大指數再創新高



美國今年1月份的新屋動工率為125萬個年率單位，較前月的128萬單位有所放緩；建屋批准升4.6%，至129萬單位，是2015年11月以來最強。兩項數字分別勝過此前市場預期的123萬單位。另外，美國上周的首次申領失業援助人數增加5000人，至23.9萬人，但少於市場預期的24.5萬人。四周平均數字維持在24.5萬人。前周的持續申領失業援助人數減少3000人，報207.6萬人，但勝過市場預期的205萬人。



港股方面，承接近期美股的升勢，加上騰訊（700）接力上升，恒指一舉升穿24000點關收市。市場資金充裕，成交多達1076億元，是連續兩天錄得逾千億元成交，是2015年8月以來首次。港股總市值昨天升至27萬億元，由上周一（2月6日）展開升浪起計，港股總市值增長約1萬億元。



建行（939）等重磅內銀股保持強勢，加上騰訊接力炒上，恒生指數升112點，收市報24107點，創18個月收市新高，並連續兩日保持逾千億元成交。國企指數收報10455點，上升18點。



上周一市場傳出內地養老基金入市，帶動中國人壽（2628）等內險股上升，並掀起了港股「新大時代」序幕。在過去兩周，多個中資股板塊輪流炒上，內險、汽車、內房、內銀等均令股民收穫甚豐。根據港交所資料，以主板及創業板合計，港股總市值昨天升至26.9992萬億元，較2月3日、即「新大時代」展開之前的25.9993萬億元，多出約1萬億元。



騰訊正股窩輪旺場



騰訊成為昨日升市火車頭，曾高見213元，收報212元，升2.6%，並推高恒指64點。騰訊昨天錄得約65億元成交，騰訊窩輪總成交亦超過40億元。換言之，單計騰訊正股及窩輪，成交便超過100億元。建行收報6.45元，升2.9%，創一年新高，更為表現最佳藍籌，建行亦為恒指帶來60點進帳。