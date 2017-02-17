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﻿內地養老金或快入市

2017-02-17 列印
  據中央人民廣播電台報道，人力資源及社會保障部副部長游鈞透露，目前，包括北京、上海等7省區的3600億元（人民幣，下同）養老保險基金，已開始委託投資運營。

  這意味養老金即將進入股市。這突破原來社保基金只存國有銀行和買國債的限制，為養老保險基金的保值增值打開通道。

規模料逾萬億

　　按內地《基本養老保險基金投資管理辦法》，養老金投資股票產品的比例不得高於養老金基金資產淨值的30%，如按此上限計算，養老金投資股票產品的規模理論上可超逾萬億元。

　　目前，內地養老金規模龐大，預估約有4萬億元結餘。
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