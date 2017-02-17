﻿內地嚴打走資見效 海外房產投資激減 人行淨投放千億

內地嚴打走資，令中資企業「走出去」的投資步伐減慢。商務部昨天披露，今年1月份中國對外非金融類直接投資金額約77.3億美元，按年急降35.7%，按月減少4.6%。這是過去一年以來，中國對外投資首次倒退。其中，內地資金投向海外房地產急降84.3%。另外，人行昨日淨投放1000億元人民幣，利好A股表現，上證綜指升0.5%，收市報3229點，深證成指升0.8%，收市報10253點。



商務部昨天公佈，今年1月份中國對外非金融類直接投資金額約77.3億美元，按年急降35.7%，按月減少4.6%。這是過去一年以來，中國對外投資首次倒退。其中，內地資金投向海外房地產急降84.3%。



1月份對外投資主要流向製造業及訊息傳輸、軟件和訊息技術服務業，分別按年增長79.4%和33.1%；中資「走出去」流向裝備製造業22.9億美元，相當於上一年同期的2.7倍。



投資文娛體育等大減



值得注意的是，1月中資企業於海外房地產的投資額，按年大跌84%；而文化體育和娛樂行業的投資更勁跌93.3%，即實際投資額不足去年同期的十分一。同時，企業在境外融資增加，1月最大的兩大對外投資收購項目，均通過境外融資完成，金額合計83.8億美元。



國家發改委等部委於去年12月發出警告，指房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部五大領域出現了非理性投資傾向，一些企業在力所不及，甚至資不抵債時，仍然大搞對外投資。



有見及此，當局出招落閘有關行業的投資，以及加強對跨境投資的真實性審查。



2016年，中國企業「走出去」的跨境投資達1701.1億美元，按年增長44.1%，創歷史新高。同時首度超過當年外資在華的投資金額。去年，中國實際使用外資8132億元人民幣，按年增長4.1%。



商務部昨同時公佈，今年1月實際使用外資801億元人民幣，按年減少9.2%。下降的主要原因是上年同期到資較集中，基數較大，以及1月春節假期等因素的所致。



滬深三大指數齊造好



股市方面，人行作出2500億元人民幣逆回購，扣除1500億元昨天到期的逆回購交易，淨投放達1000億元人民幣。人行「放水」成為A股利好訊號，滬深兩市三大指數反覆向上，小幅收高。



上證指全日收報3229點，升16點或0.52%，成交額2265.9億元（人民幣，下同）；深成指收報10253點，漲76點或0.75%，成交額2248.7億元；創業板收報1897點，升5點或0.28%，成交額562億元。