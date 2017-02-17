﻿手機業務再「見紅」 聯想績差股價插6.7%

曾憧憬能成為聯想（992）增長火車頭的手機業務，近年頻頻拖累業績表現。受智能手機收入跌23%及全球銷量跌26%的拖累，聯想截至去年12月底止第三個財季純利僅為9843萬美元，按年大跌67%，差於市場預期。股價績後急跌，收報4.88元，逆市大跌6.69%。



聯想第三季的手機業務再次錄得虧損，該公司主席楊元慶表示，手機業務表現持續改善，仍然有信心在下財年的下半年達成手機業務收支平衡的目標。聯想首席營運官Gianfranco Lanci表示，在供應短缺下，記憶體價格在期內升約一倍，硬碟價格亦增加50%至60%。目前零件價格仍在上漲，惟幅度已較早前減少。



首三季扭虧為盈



截至去年12月底止第三季業績，聯想收入為122億美元，按年減少6%；純利9843萬美元，按年下跌67%。綜合聯想首三季業績，則扭虧為盈，賺4.28億美元，前年同期則虧損3.08億美元。公司在去年首三季出售北京聯想研究院大廈及聯想大廈一至六層兩處物業，合計套現約28億元人民幣。



個人電腦及智能設備業務方面，收入增加2%至85.98億美元，首次扭轉過去連續7個季度的跌勢。個人電腦銷量增加2%至1570萬部；商用個人電腦銷量按年增加5%。個人電腦在全球市佔率按年微升0.8個百分點，至創新高的22.4%。



惟聯想的智能手機業務表現仍然未如理想，收入按年下跌23%至21.85億美元，在全球的銷量按年跌26%，全球市佔率跌至3.5%。若撇除會計處理衍生的與併購有關的非現金費用，手機業務在期內的除稅前經營虧損為1.12億美元。



另外，對於市場傳出日本富士通擬將個人電腦部門出售予聯想，並將在月內達成協議，楊元慶表示不評論市場傳聞，只指會繼續尋求業務增長的機會，對一切有利盈利的併購洽商持開放態度。