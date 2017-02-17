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﻿美高梅賺30億派16仙

2017-02-17 列印
　　美高梅（2282）公佈去年末期業績，全年純利30億元，跌3.2%，每股派末期息0.16元。去年餐廳裝修及博彩主場地改造工程，為中場業務帶來影響，中場賭枱總贏額仍錄得77.58億元，上升1.5%，惟貴賓賭枱總贏額，下跌26%。

　　截至去年底止經營收益總額為149億元，跌13.3%，主要受累澳門博彩市場的營商環境變動，並於2014年下半年開始對該集團產生影響。

　　中場博彩業務收益按年增加1.5%，至77.58億元。至於貴賓博彩業務，去年收益按年下降26.2%，至55.93億元。

　　路氹項目繼續取得良好進度，以及已於今年1月公佈會策略性延後美高梅路氹項目的開業時間至本年度下半年。
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