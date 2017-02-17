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﻿新濠博亞淨收益增13%

2017-02-17 列印
　　新濠博亞娛樂昨日公佈去年第四季業績，淨收益11.92億美元，按年增加13%，主要由於在2015年10月開業的新濠影滙已全面投入營運並產生淨收益，以及新濠天地（馬尼拉）的娛樂場收益增加，惟部份增幅被新濠天地及澳門新濠鋒的娛樂場收益減少所抵銷。

　　該公司主席兼行政總裁何猷龍表示，新濠影滙的中場博彩收益持續擴大，較上一季度上升近10%，連同去年11月開始的貴賓廳業務，令相關盈利大幅改善。

　　另一方面，新濠國際（200）昨日公佈完成收購新濠博亞娛樂之額外股份，正式成為新濠博亞娛樂的主要控股股東，持股量由37.9%上升至51.3%。
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