﻿美匯指數回軟見百點 澳元曾觸三個月高位

國際油價周四止跌回升，油組消息人士指，若全球原油庫存沒有降至目標水平，他們可能在7月延續與其他非油組產油國的減產協議甚至進一步擴大減幅。一度刺激紐約3月期油升見每桶53.59美元，但其後倒跌。現貨金價則受惠通脹升溫，重新升近見每盎司1240美元水平。美匯指數回軟，見100點；日圓回升至113兌1美元，澳元曾升見3個月高位的77美仙以上。



紐約3月期油昨日曾升48美仙或0.9%，見每桶53.59美元，到美市早段倒跌0.51%，見每桶52.82美元；倫敦4月期油亦先升後軟，歐市後段跌46美仙或0.83%，見每桶55.29美元。



路透社昨日引述油組消息人士稱，若要全球原油庫存減少約3億桶至5年平均的水平，產油國就必須百分百遵守減產協議，而原油需求增長須維持穩健增長。



油組下次訂於5月25日在維也納，以決定未來的供應政策方向。油組和11個非油組產油國去年同意在今年上半年每日合共減產180萬桶，以平衡供應過剩的情況，為期6個月，實行至今已達成93%的減產目標。



美匯見回軟，加上美國和外圍的通脹升溫，利好金價三連升。紐約4月期金曾升9.0美元或0.73%，見每盎司1242.1美元；倫敦現貨金價亦升7.21美元或0.58%，見每盎司1240.94美元。



美國昨日出爐的1月份消費物價指數（CPI）錄得近4年最大的0.6%按月升幅；按年升幅也更是近5年最大的2.5%，引發投資者在加息與對沖通脹之間作權衡，令今日金價逢低位均有買盤支持。



最大黃金指數基金（ETF）SPDR周三持金量增加2.7公噸，至843.5噸，是兩個高位。



美匯周三結束前10個交易日的升浪，昨日續軟見100.51點，隔日跌0.66%。



美國聯儲局主席耶倫在過去兩日的國會貨幣政策聽證會上，立場略傾向支持緊縮貨幣。耶倫周三晚表示，經濟增長確令人失望，但已很接近儲局官方目標。



日圓升見113.36兌1美元（每百日圓6.84港元），隔日升0.7%。分析師指，除非有實質證據支持3月加息，或美國經濟增長挨近2.5%，否則日圓短期料在112至115幅度徘徊。



日本財務相麻生太郎罕有開口為日圓曾跌見114兌1美元的水位辯護，指該水位並不弱，仍強過2008年雷曼倒閉前的水位。



澳元昨日先升後軟，早段曾升見77.32美仙，隔日升0.29%，但到美市時段倒跌0.32%，低位見76.85美仙（澳元兌5.96港元）。



澳洲出爐的1月份失業率降至低於預期的5.7%，一度帶動澳元早段突破77美仙，重上3個月高位，但無法唯一升幅。