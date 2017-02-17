﻿IFC外望——內銀閂水喉 趙薇急撲水

內地金融大鱷肖建華遭挾回內地後，新晉「女股神」趙薇亦被內地銀行全面閂水喉，能否完成內地A股萬家文化股權交易備受關注。根據上交所公告披露，趙薇喺舊年底簽咗協議後，只交咗第一期款項，在最新將交易金額大削8成後，至今未找的尾數足足有2.8億人仔，要係35個工作日內繳清。市場都好關注趙薇能否成功撲水。



2.8億人仔都唔係大數，應該難唔到趙薇嘅，她一向投資有道，2015年買咗阿里影業（1060）半年都賺咗近6億元港紙，去年10月減持都套現咗13億。



入股萬家文化果單刁，經過上交所多番詢問後，趙薇披露自己出資僅6000萬人仔，其餘資金來自借貸，槓桿高達50倍，令內地市場譁然。其中15億元借貸來自被傳是肖建華旗下銀必信資產管理有限公司，其餘十多億借款，來自擬購買的股份向金融機構再質押，即好大可能係今次被銀行拒絕嘅果條數。



其實，內地人有唔少都學識「代客泊車」呢招，一來可以賺番些佣，二來又可以增加人脈，更加有些是唔可以唔做，咁趙薇呢次投資萬家文化，又是否代客泊車，韋琪都覺得分析的難度好高，可能要下回分解啦。



大酒店緬甸起「半島」



大酒店（045）擴展五星級酒店網絡，最新一間半島酒店開到去緬甸仰光，連這個與世界其他地方隔絕多年的地方，都有一流的酒店服務。大酒店行政總裁郭敬文噚日仲親自去到仰光參與了這次的奠基儀式。大酒店一向慢工出細貨，呢次在仰光起半島，公司佔70%權益，也只不過出資5.46億港紙，認真抵玩。相對而言，在倫敦的半島酒店發展，未有最新投資金額，估計高達15億元甚至20億元；仰光半島反而把握當地的旅遊及商務投資機會，主席米高嘉道理今次可謂飲得杯落。



大英帝國統治緬甸多年，當地也有不少英國的痕跡，仰光半島酒店坐落緬甸鐵路公司前總部地皮，總部建於1880 年代，是仰光市內現存歷史最悠久的殖民地建築之一，位於Bogyoke Aung San Road，屬仰光核心商業區，將成為祐瑪 中央區擴充發展的一部份， 坐擁仰光市中心10英畝的用地，不可多得。



高瞻