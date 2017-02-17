﻿市場簡訊

—大地教育（8417）昨天首日掛牌，收市報0.33元，較發售價0.34元跌1仙，相當於2.9%跌幅。不計手續費及佣金，每手1萬股，帳面蝕100元。







—中信銀行（998）昨日開市前有10宗大手成交，涉及8.55億股，約佔H股已發行股本5.7%，每股作價5.33元，涉資45.56億元。市場消息指，西班牙對外銀行（BBVA）以每股5.33元轉售中信銀行股份，較前日收市價折讓約1.3%。信行昨日高開1.1%，收報5.38元，跌0.37%，成交額增加至56.04億元，僅次於股王騰訊及建行。







—滙豐控股（005）行政總裁歐智華早前表明，滙豐近年最大目標是減省開支。昨日有消息傳出，滙豐會裁減香港約20名環球銀行及資本市場業務（GBM、俗稱炒房）員工。受影響員工主要為支援炒房業務的資訊科技部（IT）員工，部份「在家工作（work from home）」的員工早前收到電郵，要求他們昨日回公司，料向他們發辭退信。







—陽光油砂（2012）終止潛在收購挪寶能源權益的諒解備忘錄。由於雙方未能達成在潛在收購中所訂立的條件，雙方決定共同終止諒解備忘錄。







—昆明機牀（300）發盈警，預計去年全年淨虧損約3.75億元人民幣。







—中駿置業（1966）發盈喜，預期去年溢利增長逾一倍，主要是交付予顧客的物業及公司及合營公司的投資物業的公允值收益顯著增加所致。



—中國優質能源（1573）發盈喜，預期去年全年純利大幅增加，純利增加由於煤炭洗選設施自2015年最後一個季度安裝及投入使用後，丁煤及面煤產品平均售價提高，以及煤炭產品的現行市價提高；及威奢煤礦、羅州煤礦及拉蘇煤礦產能提高。







—易大宗（1733）發盈喜，預期2016全年純利介乎25億至30億元，因內地解決煤炭生產中的產能過剩，穩定甚至抬升電力煤及焦煤的價格。







—光亞（8061）公佈，根據市場失當行為審裁處命令，公司已付規管性罰款60萬元；前主席洪祖福已付規管性罰款60萬元；已清繳所有政府訟費；及已協定及繳付所有證監會的訟費。







—協盛協豐（707）配售最多7.97億股，佔擴大後股本約16.67%，配售價每股0.2元，較收市價0.202元折讓約0.99%，集資額約1.59億元，約8200萬元用於結清有關萬方收購事項之承付票據；約6500萬元用於發展OTT或應用程式平台。







—曾令可口可樂公司收購滙源果汁（1886）交易泡湯的內地諮詢公司和君創業，其總裁李肅於昨天向商務部提交申請，闡述麥當勞的違法問題，並呼籲商務部對這次交易進行全面審查。



李肅在向商務部反壟斷局及商業特許經營監督所提出的申請中指出，麥當勞濫用其在中國的市場支配地位收取高額特許權費，攫取不正當的利益，並在無序混亂的擴張過程中違反了中國特許經營法。