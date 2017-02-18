﻿建行中行偏軟 恒指回吐最多跌163點

港股周四突破24000後，周五出現回吐，建行（939）、中行（3988）及工行（1398）齊偏軟下，恒指曾數度跌穿24000關，最多跌163點，收市前險守24000，全日跌73點，成交逾862億元。以全周計，恒指累積上升459點或1.95%；國指累積上揚235點或2.32%。



恒指昨低開29點，報24077點，其後反覆偏軟，數度跌穿24000點，午後曾跌163點，低見23944點，於23900見支持，隨後跌幅逐步收窄，收市前重上24000關，收報24033點，跌73點或0.31%；國企指數收報10360點，下滑94點或0.91%，成交金額862.96億元。



晉裕環球資產管理投資研究部策略師黃耀宗指出，恒指升至24000水平，已累積不少升幅，短期內較難再大幅上升，相信剛展開的業績期對大市有一定支持，短線或會於窄幅波動，恒指支持位於23400。



港交所險守200元



藍籌股普遍向下，建行、中行及工行跌逾1%；港交所（388）險守200元，收報200.2元，跌1.09%；業績遜預期的聯想（992）周五續跌3.69%，報4.7元；東亞（023）去年少賺近33%並削派息，股價跌4.06%，報33.1元，為跌幅最大藍籌。



不過，下周二（21日）將公佈全年業績的滙控（005）則力保不失，收報68.3元，無升跌；騰訊（700）及國壽（2628）亦靠穩；獲大摩唱好的友邦（1299）及恒安（1044）齊造好，友邦升3.38%，報49元；恒安更升5.46%，報65.7元，成表現最佳藍籌股。



內地期交所周五起放寬股指期貨交易限制，帶動部份本港上市的券商股造好，其中東方匯財（8001）及雲鋒金融（376）齊升逾3%。



此外，市傳阿里巴巴正洽購高鑫零售（6808）旗下的大賣場「大潤發」，高鑫零售於周五午市中途停牌，停牌前升6.49%，報8.7元。於周四首掛牌的大地教育（8417）周五大跌13.64%，報0.285元。