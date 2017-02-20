﻿憧憬美國加息 滙控料賺1027億至1586億

自去年8月啟動回購股份令股價重拾起色的滙控（005）將於明日公佈去年度業績，據外電綜合多間券商預測，滙控去年除稅前利潤介乎131.72億至203.38億美元（約1027億至約1586億港元），按年變幅由下跌30.2%至上升7.8%不等，平均稅前利潤預測為189.62億美元，微升0.5%。



市場關注滙控會否再回購及恢復增加派息，並美國或放寬金融監管對其影響。



大部份券商均料滙控去年盈利倒退達逾20%至逾30%。其中德銀和高盛都估計滙控盈利跌約30%。



不過，德銀相信滙控今後可受惠利率趨升，而近期滙控估值重新評級，主要由於預期港元拆息將於未來3年穩步上調150點子，料會有利亞洲業務淨息差改善30至35點子，集團則改善25至30點子。該行關注滙控管理層對前景、加息，及再回購和增股息的看法。德銀預測滙控第4季經調整稅前盈利逾37億美元，按季跌34%。



高盛：今年盈利可望升6%



高盛也認為美國加息將成滙控主要的正面催化劑，由於滙控擁有龐大存款基礎，其管理層估計只要所有貨幣利率平均加息半厘，可令備考盈利增加7%，高盛料單是香港業務平均加息半厘，今年集團盈利可望升6%；又估計滙控從美國產巨額的過剩資本或可用來再回購。



滙控去年8月初於中期業績會上公佈回購25億美元股份，當時已透露口風或有第二輪迴購行動。呆滯多時的股價從此才現升勢，截至上周五收報68.3元，期間累升32%。



恒生料賺183億至196億



部份券商預測，恒生銀行（011）去年除稅前盈利介乎於183.87億至196.81億元，減少35.4%至39.7%。本周有多隻重磅股公佈業績，除了滙控、恒生之外，還包括周三的新世界（017）和信和（083）中期業績，以及周五的渣打（2888）和友邦（1299）全年業績。