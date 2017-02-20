﻿專家授退休攻略 敲衣食住行股 「剩錢」非「儲蓄」

香港暫時未有全民適用的退休保障計劃，而隨著科技發達，港人較以往更長壽。要過一個開心的退休生活，昨日出席香港理財月2017「理財策劃多面睇」講座的多位專家都傳授退休秘笈。



有專家建議可以留意與日常衣食住行有關的股份。《星島日報》社長蕭世和表示，港府出售的債券或者分拆上市的公司，包括港鐵（066）、貿易通（536），領展（823）、盈富基金（2800）及香港政府通脹掛鈎債券（iBond）等，都是很好的投資產品。大機構向公眾發行的債券，對投資者亦是一個好選擇。



香港投資教育中心舉辦的「香港理財月2017」之「理財策劃多面睇」講座，吸引過百人參加，大多數人都關心退休計劃的理財安排。香港財政策劃學會副主席（財務及行政）謝汝康表示，退休人士應向一些年期短及流動性高的投資產品入手，可以留意一些與日常衣食住行有關的股份。謝汝康認為，退休人士應該考慮一籃子因素去決定投資策略，當中包括退休金的數目及投資者所能夠承受的風險等，要量力而為去決定退休安排。



蕭世和又指，現時退休計劃對比以前更為重要，因為隨著科技的發展，人的壽命比以前更長，往往每個人的退休生活長達30年以上，加上有更好的醫療產品出現，自然令退休人士支出增加，所以市民的退休金變得更加重要。



投資者教育中心教育計劃及統籌經理蔡淑敏指，現時市民應該及早決定退休計劃，因為越早實行儲錢到退休計劃，日後的複式增長金額就會更大。退休人士應該購買危疾及醫療保險以分散退休期間所出現的資金上風險。



謝汝康指，香港人現時仍存在一些錯誤的儲錢觀念，市民不應該將每月工資扣除卡數及按揭等餘下來的錢視為「儲蓄」，因為這只是叫「剩錢」。良好的儲蓄習慣是應該一早定下儲蓄金額，每月出工資就即刻預留部份金額作儲蓄。