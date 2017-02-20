﻿珠三角碼頭排名或洗牌 廣州港吞吐量急追

珠三角港口的貨櫃碼頭排名，隨時出現大洗牌。深圳港十多年前開始發展，用以阻撓廣州港挑戰的大鏟灣碼頭，目前仍只停留在第一期階段，第二期仍有待啟動。據本報了解，第三期更已經胎死腹中。



港口業內人士指出，前海深港現代服務業合作區開展之後，亦向前沿的港口用地搶地，以致大鏟灣三期都成為前海的用地。深圳暫緩貨櫃港發展，令廣州港吞吐量增幅一直跑贏多個內地港口。



深圳碼頭發展放緩



港口業內人士又指，廣州，深圳及香港這三個貨櫃港口，一直以珠三角為主要的貨物來源地。深圳早在十多年前都知道要與廣州爭貨櫃生意，所以在蛇口碼頭側即前海前面的大鏟灣開發碼頭，第一期目前每年吞吐量達到130萬標準箱，但由於第二期一直未能上馬，廣州港也能就近在珠三角腹地收貨，提升港口吞吐量。



至於原本規劃的大鏟灣三期碼頭，則由於深圳要大力發展前海作為深圳特區之中的特區，而且深圳土地資源亦有限，因而該地改劃作其他用途。



廣州發力搶貨，等於深圳及香港的貨源受到威脅，而且廣州每增加一個標箱，深圳或香港會減少1至2個箱，因為中轉貨櫃計兩個箱。去年深圳吞吐量就跌了0.4%，至2411萬標準箱，香港更跌2.2%，至只有1963萬標準箱，反而廣州港吞吐量大幅上升6.8%，至1858萬標準箱。香港作為全球第五大貨櫃港的地位，今明兩年隨時不保，會遭排第六的釜山或第七的廣州搶走。



香港貨櫃碼頭商會發言人承認，受到深圳及廣州的競爭之下，香港的排名無可避免會受到不利影響而下跌，不過，香港每年的吞吐量在2000萬標準箱的規模，也能保持處理的中轉貨櫃量，貨櫃港地位仍排名世界前列。即使是歐洲大港鹿特丹，每年貨櫃量也只是900萬標準箱。