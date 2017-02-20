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﻿高鑫去年多賺5.2%

2017-02-20 列印
　　高鑫零售（6808）去年純利25.7億元（人民幣，下同），按年升5.2%，每股派末期息0.23港元。該集團指出，消費市場增速低於往期，但增長勢趨平穩，故去年同店銷售增長為負增長0.34%，已較2015年負增長3.6%有所收窄。而同店銷售增長有改善，主要反映該集團在推動新鮮產品、業務差異化、整合線上及線下業務方面所推動。

　　截至去年底止，該集團銷售貨品營業額為970.9億元，按年增長4.1%。增加主要由於通過開設新店持續擴充業務所致。期內，該集團繼續在中國各地擴充業務，並開設38間門店，帶動貨品銷售額上升。回顧去年度，該集團新開38家綜合性大賣場。
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