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﻿中信資源扭虧賺3.63億

2017-02-20 列印
　　中信資源（1205）昨日公佈截至2016年12月底止全年業績，轉虧為盈，股東應佔溢利3.63億元，每股盈利4.62仙，派末期息1.5仙。2015年同期則錄得虧損61.05億元，每股虧損77.63仙；期內收入29.57億元，按年下跌20.37%；EBITDA18.04億元。

成本控制見效

　　管理層表示，成本控制計劃減輕原油和商品價格低迷的影響，令經營虧損收窄，加上中信大錳權益應佔虧損減少，令去年轉虧為盈。2017年初石油和商品價格已持穩並持續向好，集團將繼續在各業務板塊實施降本增效措施，進一步落實業務發展計劃以紓緩當前市況的不利影響。
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