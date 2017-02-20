﻿市場簡訊

—銀仕來（1616） 昨日公佈，集團全資附屬北京華晟泰通傳媒所投資製作的大型電視連續劇《武當一劍》已於2017年2月18日開始拍攝，預計於7月底完成拍攝工作，並預計將於明年4月播出。該劇改編自梁羽生先生的同名封筆之作，董事會相信，《武當一劍》完成攝製及順利播出後，將會進一步提升本公司的競爭力，並將繼續積極開拓影視傳媒行業機會。







—首控（1269）昨日公佈，輝立資管作為受託人與全資附屬公司首控澳洲作為初始管理人訂立有關成立信託的信託契據。根據信託契據，輝立資管與首控澳洲成立信託，信託名稱為首控澳洲教育產業投資基金，信託籌得資金用於認購G8教育。按輝立資管預期，信託將發行不少於2.12億個單位，各單位的認購價為1澳元。







—樂聲電子（213）昨日公佈，以1.68億元沽出其持有的壽臣山道東1號15號屋。該集團預計出售事項完成時，將錄得收益約4200萬元，所得款項淨額用作一般營運資金用途，並稱變現該物業屬投資良機以及可提高該集團的流動資金水平。







—正道集團（1188）昨日公佈，該集團與寧波市奉化區人民政府、北京威卡威汽車零部件股份、北京致云資產管理有限公司訂立戰略合作框架協議。







—山東晨鳴紙業（1812）去年純利20.6億元人民幣，按年增長1.02倍，末期股息每10股派6人民幣元，即每股0.6元。 期內，營業總收入229.07億元人民幣，按年升13.17%



—德國總理默克爾上周六出席慕尼黑安全會議期間暗示，歐羅的匯價對德國而言是太低，但表示柏林無權處理這問題，因為貨幣政策是由歐洲央行設定。此說似是回應美國總統特朗普首席貿易顧問近日抨擊「德國從匯值嚴重低估的歐羅中獲利」之說。







—外電指，亞馬遜近期製作可能爭奪國際獎項的電影和電視節目愈來愈多，市場揣測這個網上零售巨擘正謀另闢蹊徑，開發類似華納HBO的專屬新付費電視頻道，加快向跨國娛樂媒體的目標進發。







—上周卡夫亨氏（Kraft Heinz）1430億美元併購聯合利華（Unilever）的建議，雖然遭拒諸門外，但仍未打消與聯合利華合併的念頭。外電引述知情人士透露，若卡夫亨氏能與聯合利華達成合併協議，股神巴菲特主持巴郡將在融資方面助一臂之力。







—全球最大農林業機械生產商迪爾公司（John Deere）把2017年財政年度的純利預測，由原先估計的14億美元調高為15億美元，亦高於市場預期；全年營業額升幅目標為4%，亦較先前估計的1%有所調高。迪爾公司表示，對該公司來說，小型建築以及林業機械前景仍然秀麗，農業機械需求經過數年下滑後，亦有見底跡象，但市場環境仍然嚴峻。







—信貸評級機穆迪投資上周五把俄羅斯的政府債券評級維持在「Ba1」，較可投資級別低一級；不過，穆迪把俄羅斯的評級展望由「負面」調高為「穩定」。