﻿憧憬養老金入市 港股年半高 滙控今放榜

美股昨晚總統日休市，同時市場靜候滙控（005）今日派發成績表，令港股成交昨日減少，不過內地股市因為憧憬養老金入市而造好，上證綜指昨日升逾1%，創今年最大單日升幅。在A股推動之下，港股升112點，收報24146點，是過去一年半以來收市新高。



美股假期休市，歐洲股市昨日普遍造好，英國富時100指數報7304點，升4點；德國DAX指數報11835點，升78點；法國CAC指數收報4870點，升2點。



首批資金料達百億



內地傳媒報道指，養老金有望在本周將資金撥給資產管理公司，首批資金涉及約100億元人民幣。由於可以投資股市的資金，最多只為1080億元人民幣，因此首筆資金已相當於總數約10%。在養老金入市消息推動下，上證指全日收報3239點，升37點，相當於1.2%，是今年最大單日升幅。深證成指收報10329點，升131點，相當於1.3%。



在內地股市的帶動下，恒指昨日收報24146點，升112點，升幅相當於0.5%，是過去一年半以來收市新高。國企指數收報10445點，上漲85點，相當於0.8%升幅。不過，投資者觀望滙控、友邦（1299）等重磅股在本周陸續公佈的業績，大市成交金額回落至781億元，恒指全日上下波幅亦只有180點。



將於今天公佈全年業績的滙控，股價曾見69.1元，再創一年新高，收報69元，升1%。不過，同日公佈業績的恒生（011）昨則微跌0.3%，報163.1元。據外電綜合多間券商預測，滙控去年除稅前利潤介乎131.72億至203.38億美元（約1027億至約1586億港元），按年變幅由下跌30.2%至上升7.8%不等，平均稅前利潤預測為189.62億美元，微升0.5%。市場同時關注滙控會否再回購及恢復增加派息。



上海或再谷新能源車



另一方面，內地傳媒指，上海市政府正研究調整鼓勵購買新能源汽車的政策。消息刺激汽車股造好，彭順（6163）及長汽（2333）齊升逾6%，而吉利（175）亦升近4%。



比富達證券研究部主管林嘉麒指，港股昨天雖曾試高位，但成交明顯未能配合，反映市場正觀望滙控於今日公佈的業績表現，倘市場滿意滙控業績，將支持港股續向好，否則大市短線將先下試24000點，下一個支持位於10天線（23761點）。