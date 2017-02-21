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﻿援助陷僵局 希恐爆擠提

2017-02-21 列印
  歐洲債權人與國際貨幣基金組織就繼續援助希臘與否的談判陷入僵局，歐羅區財長昨奔赴布魯塞爾總部開會。希臘國民則憂慮政府可能到7月違約，紛紛從銀行提取現金自保，過去45日，當地銀行已被提取總額超過23.4億英鎊（約194億港元）的存款。

　　對於歐羅區財長昨日齊集布魯塞爾開會，不少觀察家都預期，要打開的這個僵局須從長計議，因為牽涉多方不同的立場和利益，最好結果是在希臘7月債務到期前能取得協議。

　　事緣歐洲債權人要求希臘作出進一步的財政改革，也要求IMF參與，才會考慮新的援助方案，但IMF堅持，希臘必須進一步削債和較寬鬆的財政目標。IMF認為，希臘根本無法承擔目前的債務，但歐盟當局則不願再商議削債，成為兩大巨頭的基本分歧。
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