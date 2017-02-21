﻿阿里夥拍百聯集團 打造「新零售」模式 突破純電商瓶頸

阿里巴巴以往打垮實體零售店之後，最後乘虛而入，即使阿里和高鑫（6808）旗下大潤發聯姻落空，惟「新零售」大計正式揭開序幕。阿里巴巴宣佈，與內地百貨商店及連鎖超市經營者百聯集團進行戰略合作，發展「新零售」模式。



這次合作，是繼去年底阿里入股百聯旗下聯華超市成為第二大股東後，雙方再度加緊合作。阿里主席馬雲表示，今次合作是集團打造新零售模式第一步。市場分析認為，阿里頻頻入股實體零售是看到純電商的發展瓶頸，亦重新凸顯出實體零售的優勢和價值。



多方面合作 未涉股權交易



值得留意的是，是次合作包括數據共享、支付方式融合，以及在供應鏈方面合作等，但暫未涉及股權交易。受消息帶挈，百聯A股昨日開盤漲停，聯華超市（980）大升7.76%，收報3.47元，成交3330萬元。



阿里巴巴指出，公司將通過數據整合店面、貨品、物流和支付。與百聯的合作關係將涉及到店面升級，以及合併客戶的實時定單。阿里亦將探索利用人工智能、數據和物聯網的方式，整合供應鏈管理，以改進採購和降低成本。而百聯所有店面都將採用「支付寶」作支付媒介。百聯物流體系則將與阿里巴巴旗下菜鳥合作。



阿里首席執行官張勇表示，上海是全國商業中心，百聯集團是零售全業態集大成者。未來網上與實體零售商的界線將變得模糊，但新商業模式仍需摸索。未來的商業將不再有線上線下之分，也不存在虛擬實體之別。百聯是內地零售龍頭，業務包括百貨公司及超市等，在全國逾200個城市，合共擁有逾4700個零售網點。



無虛實線上線下之別



事實上，阿里與百聯各自早在3年前就已開始試水新零售。阿里2014年入股銀泰（1833）、2015年上線「喵街」後，同年8月再與蘇寧「聯姻」。



阿里入股三江購物後，又在內部秘密試水自營模式超市盒馬鮮生，以及淘寶便利店項目。



而百聯集團在2015年葉永明上台後，明顯加快互聯網轉型步伐，以2016年正式上線的「i百聯」全渠道電商為線上平台依托，下屬多家旗艦門店也相繼完成轉型，這與阿里巴巴2016年10月首倡的新零售戰略不謀而合。