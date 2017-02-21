﻿電訊商上客齊加快 中電信跑贏同業

中移動（941）上月移動業務上客量亦加快，1月份淨增客戶228.1萬戶，較去年12月上客量165.1萬戶，按月增加38.16%；1月底客戶總數約8.51億戶，其中4G客戶達5.52億戶。至於固網寬頻業務，中移動1月用戶淨增295.5萬戶，按月大增5.72倍，令用戶總數增至8057.9萬戶。
另外，聯通（762）1月份移動出帳用戶累計達2.65億戶，當月淨增126.6萬戶，按月增加52.16%，其中，4G淨增597.8萬戶，較去年12月的551.8萬戶增長加快8.33%，而4G用戶總數達1.1053億戶。期內，固網寬頻用戶總數達7614.6萬戶，當月淨增91萬戶，本地電話用戶總數6585.3萬戶，淨流失79.6萬戶。
至於中電信上月4G用戶增長續加快，淨增486萬戶，較去年12月份的457萬戶，按月增加6.35%，而4G用戶增至1.2673億戶。若計及2G及3G，上月移動用戶淨增177萬戶，反映續出現用戶流失，而上年12月淨增83萬戶，按月增加1.13倍，移動用戶增至2.1677億戶。固網寬頻方面，中電信上月淨增91萬戶，令固網用戶增至1.24億戶。在固定電話方面，中電信1月淨流失30萬戶，令固定電話用戶減至1.2656億戶。