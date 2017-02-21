﻿永亨低息搶樓按 首年定息1.7厘

大行積極參與按揭減息戰下，更激化中小型出重錘迎戰，華僑永亨繼續以超低息定按揭計劃搶客，最新將首年定息由1.8厘下調至1.7厘，次年起則看齊市場最低按息水平H加1.3厘。有市場人士認為，今次的定息計劃具有吸引力。



中原及經絡按揭轉介同樣夥拍銀行推全新「首年定息1.7%」按揭計劃，據了解其夥拍銀行是華僑永亨。而華僑永亨接受本報查詢時證實，該行有關按揭優惠首年息1.7厘，其後低至H加1.3厘，優惠只適用於指定優質客戶及個別申請人士。



據財資市場公會顯示，昨日1個月按息已跌至0.49厘，即新做H按最低實際按息為1.79厘，意味新推出的定按計劃利率，首年按息比市面H按更低。另外計劃的罰息期2年，現金回贈為1.45%。



首年利息開支較P按少29%



中原按揭經紀董事總經理王美鳳表示，今年1月起銀行同業拆息逐步回落，加上銀行調減新造H按息，導致目前H按息由去年底之2.1厘降至1.79厘（以今天1個月拆息0.49%計）。是次首年定息1.7厘之計劃，除了有鎖定首年供款作用，首年按息亦低絕全城。王美鳳指，定按計劃的優勢在於定息期內可鎖定按息，即使期內息率回升，供樓金額亦不會增加失預算。



經絡按揭轉介市場總監劉圓圓指，假設加息周期首階段加息25點子，P按計劃的實際按息將會由2.15%升至2.4%。若以100萬元按揭額計算，還款期30年，採用首年定息按揭優惠的買家，首年利息開支可節省29.2%。劉圓圓指出，儘管市場尚未具備全面的加息條件，但隨着美國加息預期升溫，港美息差拉闊，長遠拆息是上升方向，料市場對定息按揭計劃的需求有所上升。



一名銀行人士指，大型銀行齊齊大打減息戰，中小型銀行唯有推出更激的按揭優惠計劃，冀藉此搶回一些市佔率。他料，倘若樓市成交再萎縮，相信減息戰將更激烈。