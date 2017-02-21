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﻿售大潤發機會微 高鑫挫13%

2017-02-21 列印
  高鑫零售（6808）大股東早前放風，自稱獲阿里巴巴集團、蘇寧及騰訊（700）等公司洽購，但上周五公佈改口，承認僅與蘇寧等若干第三方商討初步合作，但不包括阿里及騰訊。高鑫零售執行董事黃明端在全年業績會上表示，除非所有股東一致傾向出售旗下大潤發，否則出售可能性低。高鑫昨日復牌，一度挫逾15%，全日收市跌逾13%，報7.55元。

　　黃明端表示，個別股東並非董事會成員，所得資訊不完整，股東個性「直率」，與媒體溝通的時候「隨便說」與電商合作事宜。黃明端強調，與蘇寧的合作恰如公告披露，處於初步階段，目前沒有補充。高鑫零售首席執行官兼執行董事梅思勰指，與蘇寧就潛在合作之可能性只是初步，洽商合作對象不包括阿里巴巴或騰訊。
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