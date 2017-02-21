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﻿宏利無意改醫保條款

2017-02-21 列印
  近日友邦保險（1299）向私家醫院醫生發信，指部份在日間醫療中心的常見手術，如照腸鏡等不符合公司判斷為「醫療所需」，醫生毋須安排病人住院。即使病人要求住院，保險公司有權不作賠償，宏利人壽國際首席行政總監萬士家表示，宏利無類似計劃更改醫療保險條款，會繼續按照慣常做法。

　　萬士家同意，有部份手術可在日間醫療中心進行，費用亦不及住院昂貴，客戶可按需要選擇，認為這方面要多教育市民。他又指公司會與醫生有密切溝通，賠償方面需要考慮醫生的專業判斷，並且跟隨保險業聯會的指引工作。
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