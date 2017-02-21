﻿債息下滑美匯挫 日圓回軟至113

國際油價周一見三連升，紐約3月期油曾升見每桶53.99美元，市場仍在評估美國鑽油台數目增至16個月最多，對油組的減產行動構成多大打擊。現貨金價窄幅靠穩，升近見每盎司1240美元水平。美匯卻在100點見窄幅回軟，日圓兌美元匯價亦走軟至113水位；英鎊回升至近1.25美元。



紐約3月期油昨日曾升48美仙或0.9%，見每桶53.88美元；倫敦4月期油在歐市後段升61美仙或1.09%，見每桶56.42美元。



紐約油價上周在13年最小的幅度內波動後，昨日企穩在每桶53美元水位。Baker Hughes上周五的數字顯示，美國的活躍鑽油台數目增加6個至597個，今年以來已增加72個，而美國的產油量已接近去年4月以來新高。



然而，油組與其他11個非油組產油國自元旦開始實行減產，紓緩全球供應過剩情況。儘管高盛預期，油市今年上半年便會出現供不應求，但美國過去6周的原油庫存增至逾30年最高水平。



美匯偏軟，利好金價表現。紐約4月期金先跌後回升，早段曾跌0.54%，其後倒升0.09%，重上每盎司1240美元；倫敦現貨金價則窄幅靠穩，升4.23美元或0.34%，見每盎司1239.18美元。



美國昨日是總統日假期，美匯指數受10期長債孳息下滑至1周低位的2.4厘拖累，窄幅偏軟，低位見100.74點，跌0.21%。此前美元曾因為出爐經濟數據理想而連升10個交易日，但這股升浪近日見放緩。美元偏軟的另一原因，是市場憧憬總統特朗普的財政刺激措施繼續詳情欠奉。



日圓亦回軟至113.24兌1美元（每百日圓兌6.84港元），較上周五跌0.35%。日本周一出爐的1月份出口按年升幅放緩至1.3%，進口錄得按年8.5%的兩年最大升幅，主要汽車出口減少和進口油價上升影響，令該國上月貿易逆差擴大至1.1萬億日圓（96億美元）。



英鎊扭轉上周五跌勢，昨日回升0.57%，見1.2483美元（英鎊兌9.67港元）。英國上議院本周開始辯論首相文翠珊的脫歐法案，反對派議員正謀求修訂有關內容，迫使政府就脫歐談判提供更頻繁的進展報告，同時保障居於境內歐盟公民的權利。