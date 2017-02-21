﻿IFC外望——呂志和「餓」地 歎老貓燒鬚

今年係特首跑馬仔年，香港一班大孖沙通常都會揀啱時機出嚟表態，「超人」長和系主席李嘉誠日前就出咗嚟講下熱門特首選舉話題，雖然佢無講明支持邊個，但已經成為全城焦點！誠哥表完態之後，噚日就到嘉華國際（173）主席呂志和（見圖）出嚟啦！



提名特首要等靈感



呂志和就話唔會唔提名，至於提名邊個，緊係唔會話畀你聽啦，呂志和仲笑笑口咁話，要入到去靈感嚟到先知架。呂志和仲話，無論邊個候選人都好，相信都係想令香港變得更好。至於支持邊個？呂志和笑言幾個候選人都係佢嘅好朋友，將來邊個做，都希望可以令香港繁榮安定。



奪啟德地靠運氣



講完選特首，又係時候講下經濟，嘉華國際作為香港嘅地產商，呂志和話香港目前需要更加多嘅土地，所以建議政府無論填海又好定係用其他方法，最好就係增加咗土地供應先。呂志和仲話，佢地集團年幾兩年都買唔到地，係早排先投到啟德塊地，仲話係好好彩先投到，講講吓仲話自己都燒緊鬚O添，所以話土地問題幾時都係香港嘅核心問題。



亞馬遜人棄我取英增聘



呢期頻頻傳出有關大英帝國脫離歐盟之後，會損失數以萬個職位嘅預測，特別金融行業係重災區，不過都有逆向而行嘅公司嘅，例如最大網上零售商亞馬遜，就話年底前會喺英國增加5000個就業機會喎！



亞馬遜話打算今年喺英國創造5000個全職工作職位，當中包括軟件開發人員同倉庫人手，喺亞馬遜位於倫敦嘅總公司、愛丁堡顧客服中心同埋三個新倉庫做嘢。



呢次增加人手，會令亞馬遜喺英國嘅總人手增加到2.4萬人以上。積極喺英國招兵買馬亦凸顯英國市場對亞馬遜嘅重要性；其實唔計美國本土，英國係佢哋僅次於德國嘅第二大市場。



人手將加到2.4萬



大家都睇到亞馬遜喺美國新開發嘅服務，唔少都會首先喺英國試行就知啦！例如係亞馬遜生鮮速遞服務「Amazon Fresh」。同時，亞馬遜亦會喺歐洲其他地方增加1萬個職位，令到佢哋年底喺歐洲嘅人手增加到5萬人。



高瞻