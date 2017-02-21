﻿市場簡訊

—冠捷科技（903）與咸陽高新技術區委員會訂立投資協議，將在咸陽高新區成立兩間新公司，目標分別年產至少400萬台電視及400萬件電視相關的主要及背面框架及其他塑膠部件，兩項投資各約2500萬美元，共將投資5000萬美元。







—卡賓（2030）昨日公佈，截至去年底止全年溢利1.82億元人民幣，按年下跌36.82%。每股基本盈利25.54分，末期息派5港仙。期內，收益11.61億元人民幣，按年減少14.43%。







—百盛（3368）昨日公佈，截至12月底止全年盈利1.47億元人民幣，2015年同期則虧損1.86億元人民幣，每股盈利0.056元人民幣，不派息。期內，收益41.34億元人民幣，按年跌2.34%。







—中國置業投資（736）就收購上海地皮發展養老院項目一事公佈，昨日與賣方同意終止諒解備忘錄及補充諒解備忘錄，即日起生效。董事認為，終止諒解備忘錄及補充諒解備忘錄不會對集團之財務及營運狀況造成重大不利影響。







—實力建業（519）公佈截至2016年12月底止半年業績，純利4398.4萬元，按年下跌12.21%；每股基本盈利0.0211元；不派中期息。







—周大福（1929）董事總經理黃紹基表示，整體零售市道仍然錄得跌幅，但跌幅已較去年上半年收窄，今年首兩個月本港業務表現，已較去年底的11月至12月改善。他期望在低基數效應、內地投資氣氛好轉的情況下，在下半年有扭轉。







—人保集團（1339）公佈，在今年1月份，子公司中國人民財產保險、中國人民健康保險股份及中國人民人壽保險，所獲得原保險保費收入分別為328.18億元人民幣、110.72億人民幣及474.07億元人民幣，合共912.97億元人民幣，較去年同期升1.83%。







—華人置業（127）昨日發出盈警，預期去年純利按年可能錄得介乎13%至23%的跌幅，但期內收入則預期按年增加1.38倍至1.48倍。該集團解釋，收入增加而純利減少，主要由於出售附屬公司、物業銷售增加所致，以及投資物業公平值收益減少所致。利福地產（2183）亦發盈警，預期虧損將不少於3000萬元，而於2015年則錄得溢利1720萬元。







—恒騰網絡（136）發盈喜，料去年轉虧為盈，全年賺500萬元，主要由於去年並無錄得僱員購股權計劃成本，而股票投資則錄得收益約120萬元；整體毛利率改善，由上個財政期間約26%上升至本年度約43%；加上新拓展互聯網社區服務板塊業務有良好的開始，並為盈利作出貢獻。







—連達科技（889）發盈喜，料去年溢利較2015年同期有重大的增幅。主要是由於毛利率及營業利潤率改善、人民幣存款匯兌虧損減少及投資物業的估值虧損減少。







—原生態牧業（1431）發盈警，料全年由盈轉虧，主要由於進口乳粉及復原乳於去年持續對內地的原料奶市場造成不利影響。因此，公司高質量原料奶於去年的平均售價按年降低約10.1%。







—首創鉅大（1329）公佈去年全年業績，盈利為2.27億元人民幣，按年下跌63.98%。每股盈利23分，不派息。







—中證監上周五正式出台限制A股公司再融資的新政，市場關注樂視網收購樂視影業會否受影響，樂視網回應指出，關注相關政策變化，該公司將影業注入事項並不會受到影響，仍將按照承諾事項積極推進相關工作。