﻿滙控美市跌穿65元 美股三大指數再創新高

美股在長周末後首個交易日造好，三大指數早段再創新高，杜指曾升133點，見20757點；標普指數亦升15點，高見2366點；納指則一度上升29點，報5867點。新出爐大零售商季度業績造好，加上原油和商品價格向上，帶動大市續升。



杜瓊斯工業平均指數今晨三時報20710點，較上周五升86點；納斯達克指數報5848點，升10點；標普500指數報報2359點，升8點。受業績欠佳拖累，滙控（005）美國預託證價格報64.18元，較香港收市價跌1.37港元；中移動（941）美國預託證價格報87.39元，較香港收市價升0.44港元。



沃爾瑪和家居裝修零售商家得寶發佈的季度業績超預期，帶動零售股向上。沃爾瑪截至今年1月底的第4季，歸屬股東的純利37.57億美元，按年跌17.86%，每股盈利1.22美元；季內同店銷售增加1.8%，較分析師預期為高；網上銷售亦更升29%。



Markit新出爐的2月份綜合採購經理指數（PMI）初值按月跌1.5點，報50.3點；同月製造業PMI亦跌0.7點，至54.3點，兩者均遜預期，但呈擴張狀態。



儲銀行長撐下月加息



另外，費城儲銀行長哈克爾暗示，下月可能支持加息，刺激美元兌主要貨幣昨日上揚。哈克爾周二表示，從目前的經濟環境看，聯儲局宜繼續循序漸進加息，以免通脹一旦加劇，儲局猝不及防。他重申聯儲局今年可加息3次，每次加0.25厘；到聯邦基金目標利率升至1厘至1.5厘時，聯儲局可以開始縮減資產負債表上到期債券的再投資規模。



今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）中具有投票權的哈克爾表示，迄今為止不會排除在聯儲局3月14至15日的FOMC會議上支持加息，但仍須視乎未來數周的經濟數據而定。他續稱，需要觀察的不單是通脹數據，也要觀察就業成本指數等工資數據，而個人消費支出（PCE）指數也是儲局重視的物價指標。



恒指失守兩萬四關口



港股方面，受「大笨象」股價急挫拖累，恒指昨日失守24000點大關。恒指收報23963點，跌182點，相當於0.8%，為超過1個月最大單日跌幅。國企指數收報10408點，跌36點，相當於0.4%跌幅，跌勢較恒指輕微。大市交投維持暢旺，成交金額877億元。



滙控成為跌市元兇，拖低恒指128點，昨收報65.55元，跌5%。雖然近日大市交投暢旺，但「債券通」等利好消息遲遲未有下文，港交所（388）亦捱沽，昨天更失守200元，跌0.9%，收市報199元。騰訊（700）亦回軟1.4%，拖低恒指35點。