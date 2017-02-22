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﻿商務部：走資潮說法偏頗

2017-02-22 列印
  中國商務部長高虎城昨表示，今年1月份中國吸收外資下降，並不能代表全年的走勢，並指對外資撤離潮的說法有失偏頗。

　　高虎城指出，今年商務部將在減少外資準入限制，推進投資便利化，營造公平、透明的營商環境等方面，加大吸引外資力度。他指出，近期有關外資撤離潮的說法，多次成為話題，但這種說法是有失偏頗。

  針對中資企業「走出去」的海外投資，高虎城稱，部份企業對外投資過程中，也暴露出問題，如有企業開展非主業、非理性的對外投資，盲目投資房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部等領域，存在風險隱患。對於中美經貿關係，高虎城表示，合作是中美唯一的正確選擇，貿易戰不該成為選項。
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