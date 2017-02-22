﻿滙控稅前利潤跌62% 回購規模縮水股價插 歐洲業務盈轉虧

受歐洲環球私人銀行業務商譽減損達32億美元等多項重大項目影響，滙控（005）去年除稅前利潤按年大跌62%，至71.12億美元，末季更勁蝕逾34億美元，第4次股息維持派21美仙。由於業績遠遜預期，加上回購股份規模大縮水至只得10億美元，滙控股價急瀉，繼香港收跌半成後，倫敦股價亦跌逾6%。



滙控昨公佈，今年上半年再回購10億美元股份，少於市場預期規模。行政總裁歐智華指，兩輪回購總額達35億美元，完成次輪回購後，其普通股權一級資本比率（CET1）將由13.6%微降至13.5%，但仍較其CET1目標上限高出50點子。因此，在情況許可下，會繼續考慮回購更多股份，且有信心憑藉各項業務的長期盈利能力，於可見未來維持現有的派息水平，今年保持派息51美仙。



回購10億美元股份



去年除稅前利潤大跌62%，純利更銳減近90%，至12.99億美元，末季更錄得34.5億美元歷來最大季度稅前虧損。



歐智華解釋，盈利大跌原因包括撇銷歐洲環球私銀業務尚餘的商譽、出售巴西業務錄得虧損，以及投放資源實現成本節約目標等。若撇除有關項目，滙控經調整除稅前利潤為193億美元，只微跌1.2%。歐智華又指，受惠美國去年加息0.25厘，滙控今年可因此增加2.5至3億美元淨利息收入；估計美國未來將再加息兩次，有利集團。



分區業務方面，滙控去年各區業務不是盈利倒退，就是轉盈為虧，只有中東及北非業務大致持平。雖然亞洲區業務續成為集團的最大盈利貢獻地區，但除稅前利潤按年倒退近13%，至137.79億美元，其中香港錄得80.69億美元稅前利潤，下跌約18%。在眾區之中，歐洲業務表現最差，稅前虧損高達67.74億美元。



香港稅前利潤跌18%



年內，香港地區的收入跌10%至140.14億美元，減值準備增加逾1倍至3.21億元。



滙控財務董事麥榮恩表示，亞洲區盈利倒退，主要因為出售興業銀行收益不復出現，若撇除該項因素，區內業務大致維持去年水平，香港業務仍表現強勁，而珠三角、新加坡、印尼、印度亦表現不俗。



滙控設定今年底前來自人民幣國際化的收入目標為20至25億美元，面對人民幣去年大幅貶值，年內有關收入為12.5億美元，按年減少25%。歐智華指，雖然市場環境逆轉，未來政治環境或受中美關係影響，惟滙控在人民幣國際化有着重要角色，並有信心人民幣日後成為主要儲備貨幣。



滙控去年的歐洲業務轉盈為虧，勁蝕逾67億美元，其中英國稅前虧損達39.13億美元，較前年虧損大幅擴大12倍。去年只有中東及北非盈利微升0.74%至逾15億美元。