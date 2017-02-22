﻿新創建半年多賺10% 擬重整南區巴士線

新創建（659）昨日公佈截至去年12月底止中期業績，期內盈利升10%，賺26億元，每股中期息升10%至34仙。該公司行政總裁曾蔭培指出，出售卓佳盈利將於今年6月底止入帳，會連同其他業務盈利一起，按每年派息比率50%派發股息，也可理解為特息已包括在內。



曾蔭培指，新創建主席鄭家純目前正在休假，健康情況穩定良好，一直有溝通，並指公司重要事務都會向鄭家純請示。執行董事鄭志明指，由於鄭家純休假，不存在履行主席職務問題，新世界系內公司業務運作也正常，所以無問題。至於鄭家純何時休假完畢，則要視乎他的身體狀況。



新創建盈利上升，是受惠杭州繞城公路盈利全期入帳，致公路業務稅前經營盈利上升18%，至7.33億元。不過，物業設施管理業務期內盈利大跌30%，至2.59億元，因羅湖及紅磡免稅店的生意下跌拖累。建築及運輸業務盈利升8%，至5.33億元，建築工程好景且增持新巴權益之故。對於港府有意發展會議展覽中心第三期，曾蔭培指出，會展目前的展覽及會議都很多，有時甚至難以安排時間，公司也會密切留意政府的計劃，肯定會有興趣參與。



巴士業務在目前油價平穩下，可以增加公司現金流，會否減價視乎可加可減機制。曾蔭培表示，港鐵（066）南港島線等新路線開始營運後，令新巴收入及載客量下跌5%，而未來一段時間料未趨向平穩。未來會與運輸署及區議會商討重整20條巴士線，預期3月後會分階段進行，但未有最終定案；新巴未來估計需要削減60架巴士。



斥11億擴租賃機隊



新創建副行政總裁許漢忠指，未來半年將斥資10至11億元，增添飛機租賃機隊，目標是每年增加機隊資產總值10億美元。市場有競爭，公司仍然能夠維持飛機租賃業務回報8%，及內部回報率12%的目標。租賃業務分為兩間子公司經營，可兼顧不同地區的市場。



新創建中午公佈業績後股價向好，收報14.3元，升3%。