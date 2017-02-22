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﻿新百貨多賺55%不派息

2017-02-22 列印
　　新世界百貨（825）截至去年12月底止，中期盈利上升55%，賺9280萬元，每股盈利5仙，不派中期息。新百貨同時披露，已經同意放棄發展瀋陽南京街店新世界百貨，補償款為2.5億元人民幣，並出資5.27億元人民幣拆除現有樓宇及設計、建造成本以及支付重建樓宇之土地出讓金。交易之餘額及資本化成本約為6億港元。

　　新百貨去年12月底止半年商品銷售毛利率為18.1%，跌0.1百分點，女裝及配飾佔來自專櫃銷售及自營貨品銷售總收益約64.5%。男裝及配飾約佔9.3%。租金收入增加2.4%至3.3億元，因出租面積增加及租賃組合改善。
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