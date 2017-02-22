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﻿駿傑今掛牌 大戶獲分61%股

2017-02-22 列印
　　再有創板公司闖關成功，本港土木工程分包商駿傑集團（8188）於今天在創業板上市，首25名承配人僅獲分配61.12%股份，是今年創業板的新股之中，大戶比例最分散的股份。

　　駿傑集團以配售方式於創業板掛牌，配售價為每股0.54元，配售1.25億股，集資淨額4590萬元，每手4000股。

　　該集團同時披露，有合共30名承配人獲分配4手配售股份，佔配售股份0.38%；有共30名承配人獲分5手，佔0.48%配售股份；另有4%配售股份，即500萬股，配售予分銷商中辰證券的主要股東譚焯衡。

　　此外，已在上海上市的山東黃金，則有意來港上市，集資最多10億美元（折算約78億港元）。
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