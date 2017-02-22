﻿受累美匯漲升 金價近一周低位

國際油價步入連續第3個交易日漲升，美英期油昨曾大幅上揚超過2%，分別攀上每桶54美元和57美元水平，主要受惠於石油輸出國組織（OPEC）承諾全面遵守減產指標，以及大行花旗調高今季油價預測。此外，美匯漲升昨日令金價受壓，曾挫至每盎司1226美元的近1周低位。日圓跌見113.77兌1美元，歐羅亦跌見1.05水位。



紐約3月期油價休市一天後復市，昨曾隔日升1.28美元或2.4%，見每桶54.68美元。倫敦4月期油價亦曾升1.13美元或2.01%，見每桶57.31美元。油組秘書長巴爾金多表示，1月份的數據顯示，油組成員國到目前為止已達到九成的減產承諾，各成員國將進一步減產，而石油存貨今年可望進一步下降。



除了油組外，媒體引述俄羅斯能源部長諾瓦克表示，俄羅斯可望在4月底將達成其減產承諾。此外，花旗集團發表報告，把倫敦期油今季的平均目標價調高5美元，至每桶55美元。



金價方面，受美匯漲升影響，紐約4月期金價昨曾低見每盎司1226.8美元，較上周五跌12.3美元或0.99%；倫敦現貨金價也曾跌12.3美元或0.99%，見每盎司1226.8美元。 匯商表示，費城儲銀行長哈克爾暗示下月可能支持加息，是美元兌主要貨幣昨日上揚主因之一。



反映美元兌6種主要貨幣比價的美匯指數昨步入連續第3個交易日上漲，曾見101.6點，隔日升0.64%。其中，日圓兌美元續軟，曾見113.78兌1美元（每百日圓兌6.81港元），隔日跌0.6%。



國基會前經濟師任永力預測，日圓6個月內將跌至120日圓兌1美元，主要受美國聯儲局加息帶動。但強調120日圓可能是底部，到2018年初料反彈至100日圓兌1美元左右，反映日本央行的調控孳息及量寬政策所產生的效果，屆時將達到極限。



歐羅低位曾見1.0526美元（歐羅兌8.16港元），隔日跌0.83%。歐羅區新出爐的2月份綜合採購經理指數（PMI）按月升1.6點，至56點，是近6年新高，反映該區廣泛行業呈現復甦，同時通脹壓力繼續深化。同日出爐的製造業PMI報 55.5點，按月升0.3點，勝預期。