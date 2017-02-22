﻿IFC外望——韓版微信支付遭「蟻」咬

阿里巴巴主席馬雲旗下另一金蛋螞蟻金服，繼續「全球買買買」策略，早前喺東南亞收購一圈滿載而歸後，噚日再向韓國出手，斥資2億美元投資「韓國版微信」Kakao Corp旗下即將分拆成立嘅移動支付公司Kakao Pay。



四個韓國人 一個用Kakao Talk



Kakao Corp旗下Kakao Talk為一款韓國最熱門嘅即時通訊軟件，旗下用戶人數多達4800萬戶，覆蓋韓國97%以上智能手機用戶，Kakao Talk目前累計用戶亦超過1400萬戶，即係差不多等於每4個韓國人就有1個會用。用戶基礎咁龐大，難怪可以引起螞蟻金服嘅興趣，因為除咗諗起自己主要競爭對手微信支付嘅強大優勢外，亦符合螞蟻金服一路只會睇中當地最強嘅「買買買」原則。



回顧一下螞蟻金服近期嘅購物清單，螞蟻金服先喺去年11月同泰國支付企業Ascend Money簽訂戰略合作協議；然後再喺今年1 月轉戰美國，以8.8億美元買起全球知名匯款服務公司速匯金；最後再到本月17日注資菲律賓數字金融公司Mynt。以上差不多一月一買嘅購物擴張速度，足見螞蟻金服建立金融帝國嘅野心不少。 螞蟻金服表示，Kakao Pay將打通支付寶在韓國已接入嘅3.4萬商戶，又會喺韓國拓展更多移動消費場景，並同時支持Kakao Pay及支付寶兩種支付方式。



恒大冀打造全華班足球隊



廣州恒大足球隊最犀利嘅成績，要數2013年同2015年亞冠盃奪冠，同埋中超聯近六連冠嘅戰績。今日恒大足球隊與香港東方球會進行亞冠盃小組賽，再成中港兩地球壇焦點。原來恒大老闆許家印，對足球有一個抱負，就係希望喺2020年，能成為全華班球隊，不再倚賴外援球員，而背後有個更偉大嘅目標，就係要為中國足球發展出一分力，希望提升國家隊的實力，為足球事業作育英才。



皇馬教練執掌足校



恒大集團於2012年開辦恒大足球學校，足球學校位於廣東清遠。更巴閉係，足球專業培養由西班牙皇家馬德里派遣教練全權負責，連馬雲都被吸引加入恒大足球學校，入股五成股權。



呢間足球學校都真係幾大，恒大品牌中心總經理王亞軍就話，當年足球學校的投資規劃約20億元人民幣，足球學校已有近3000名學生，每年會挑選31人加入恒大嘅1、2、3隊。由於呢所學校有文科部份，未被揀中嘅學生可選擇繼續升學，報考大學咁話。換言之恒大足球學校，文又得，武又得，夠全面。



高瞻



