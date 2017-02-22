﻿市場簡訊

—中華汽車（026）昨日派發中期業績，期內純利為3.07億元，按年增1.78倍，維持派中期息10仙，但特別股息則倍增至1元，共派息1.1元。市場分析指出，本地基金ASM狙擊中巴，認為中巴董事會在派息上雖有讓步，但相信ASM不會輕易「收貨」，會繼續向董事會施壓，希望公司持續回購股份。中華汽車自上月底ASM要求派特別息以來，股價累升13.56%，昨收報108元，升0.7%。







—首創置業（2868）表示，今年銷售目標為500億元人民幣，今年超過60%的可供銷售的產品位於北京、上海和天津。該公司總裁唐軍指出，其可供銷售項目集中於上海、天津和北京，更指該公司已差不多退出三四線城市，他預期毛利率會由去年的18%，改善至20%。







—外電報道，吉利控股擬與標致雪鐵龍集團、鈴木汽車及法國雷諾汽車等車廠，爭奪陷入債務困境，並持有英國Lotus（蓮花）車廠的馬來西亞車企寶騰汽車（Proton Holdings Bhd）的控制權。報道指吉利希望持有Proton至少51%股權，並且計劃提高Proton汽車在英國和印度的右軚車市場銷量。







—實德金融集團行政總裁陳柏楠表示，留意到近期多了內地具實力的投資者來港有意買殼，無論是主板或創業板的殼股均有興趣，促使殼價企穩，他指出目前主板殼價約5億至6億元，創業板則約3.5億元。陳柏楠解釋，在監管機構有意收緊創業板上市的框架之下，加上現有殼股供應有限，創業板的殼價可謂有市有價。除殼股外，陳柏楠稱有部份內地投資者亦有意洽購金融牌照。被問及該集團的上市計劃，陳柏楠稱目前仍在籌備中，暫無具體上市時間表。







—長實地產（1113）、長江基建（1038）及電能實業（006）發出股東通函，獨立財務顧問均向股東推薦，收購澳洲上市能源資產集團DUET可以帶來協同效益。長實地產函件指出，假若長建與電能獨立股東不通過收購DUET，長實將獨自出資收購，最高的財務承擔約431.47億港元。若收購未獲澳洲聯邦財政部長批准，DUET需支付4.18億港元終止費。三間公司將就收購議案於3月14日召開股東特別大會投票表決。







—彩星集團（635）發出盈警，預料去年全年業績錄得稅後虧損，主要由於該公司預期於去年度重估虧損約為3.03億元，而2015年則錄得重估盈餘1.72億元；及公司附屬彩星玩具（869）的收入及除所得稅後溢利下調，預期彩星玩具集團於去年收入約9.93億元，相對於2015年全年收入為15.51億元出現下降。







—盈德氣體（2168）公佈，現任首席執行官及執行董事何願平決定卸任首席執行官一職。該公司指，將建議設立董事會附屬委員會，對摩根士丹利就公司正在進行的戰略評估進行日常監督決策。







—外電報道，美國拉斯維加斯金沙集團對取得日本「賭牌」志在必得，行政總裁艾德爾森（Sheldon Adelson）昨日在東京的記者會表示，以過去建造新加坡濱海灣金沙酒店賭場連地皮耗資60億美元的經驗，預估在日本興建賭場大約要投資100億美元（約780億港元）。