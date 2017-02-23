﻿美股高位窄幅整固 儲局官員支持「快加息」

美股早段好淡爭持，杜指初段曾升至20766點新高，其後於高位窄幅上落。市場靜候今晨三時出爐的聯儲局議息會議記錄，以摸索下月加息的機會。港股方面，在內銀股及騰訊（700）力托之下，恒指再創一年半收市新高。昨天公佈的《財政預算案》未有再向樓市開刀，地產股亦全線造好。



美國聯邦儲備局公佈本月較早前議息的會議紀錄顯示，「許多」儲局官員認為若經濟維持預期方向發展或出現超預期表現，便支持在「頗快」的時間內再次加息。然而，由於特朗普政府及共和黨控制的國會對財政政策計劃上存在很大程度的不明朗，儲局官員面對有關未來行動的決定仍不易作取捨。



杜瓊斯工業平均指數再創新高，至今晨四時報20755點，升12點；納斯達克指數報5856點，跌9點；標普500指數報2362點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格跌穿64元，報63.96元，較香港收市價跌1.49港元；中移動（941）美國預託證價格報87.58元，較香港收市價升0.13港元。



滙控美市失守64元



全美地產代理協會昨日公佈1月份二手樓銷售按月升3.3%，至569萬間的年率單位，勝過預期的555萬間，是近10年新高。上月的樓價中位數亦按年升7.1%，至22.89萬美元，是去年1月以來最快增長步伐。



分析師指，儲局可能希望市場消化今年加息次數超過兩次，因此稍後公佈的會議記錄內容，可能有較鷹派的言論。但克利夫蘭儲銀行長在外電訪問中稱，儲局絕不會想令市場感到詫異。



港股方面，滙豐控股（005）昨日走勢雖仍然疲弱，但在內銀股以及騰訊力托之下，恒指昨天大升238點，再創一年半收市新高。恒指昨高開95點，報24059點，一開市已升穿24000點大關，其後持續攀升，以全日高位收市，收報24201點，升238點，相當於1%升幅。國指收報10537點，上揚129點，升1.2%。投資者積極入市，成交增至逾925億元。



藍籌股普遍向好，華潤置地（1109）急升逾5%，成表現最佳藍籌。其他內房股亦造好，碧桂園（2007）昨天升至5.72元，見8年高位，收市報5.62元，亦升4.9%。不過，業績令人大跌眼鏡的滙控，昨再跌0.2%，報65.45元；恒生（011）則升0.4%，報163.9元。內銀股成昨日升市主力，工行（1398）及建行（939）昨齊升逾2%，中行（3988）亦升近2%，三行合計為恒指貢獻92點升幅。



受惠預算案 松齡百本急漲



市場憧憬內地航運業復甦，航運股昨造好，太平洋航運（2343）及中遠海控（1919）昨齊走高逾10%。鋼鐵股昨見鑊氣，首長國際（697）與首長寶佳（103）雙雙升逾7%。



昨天公佈的《財政預算案》，未有向樓市「開刀」，地產股全線造好。另外《預算案》亦提出，以610億元加強安老服務及增建運動場等，松齡護老（1989）昨升14.2%；百本醫護（8216）更大升28%。