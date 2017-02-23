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﻿跨行即時轉帳明年推

2017-02-23 列印
  今屆政府最後一份財政預算案出爐，政府繼續在金融科技發展着墨。財政司司長陳茂波表示，為進一步強化電子支付基建，金管局正在建立「快速支付系統」，預計明年推出，屆時可提供跨銀行即時支付轉帳平台，讓銀行和支付工具營運商向市民提供更方便快捷的支付和轉帳服務，同時會繼續推動業界發展及應用具龐大潛力的金融科技。

        金管局指，會一直與業界保持聯繫，就「快速支付系統」設計工作進行諮詢，具體方案會適時作出公佈。銀行及儲值支付工具營運商可通過系統提供各種支付服務。又指，此系統適用於個人及企業客戶的戶口。至於支付上限等具體細節仍在研究中，會考慮支付需要及保安原則而決定上限，適時作出公佈。
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