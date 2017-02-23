﻿證監全程緊盯交易 駿傑掛牌半日即「領紅」 停牌前急升逾五倍

正當外界關注證監會會否加強打擊股權過度集中的新股之際，原以為成功闖關、順利在創業板上市的駿傑集團（8188），昨日上市僅半日，股價急飆五倍之際，突然被證監會勒令停牌，停牌前收報3.47元，較配售價0.54元，高出5.4倍。



今次駿傑之所以能過關於創板掛牌，因其首25名承配人持股比例降至約61.12%，符合要求，監管當局無奈開綠燈，但其實該股昨日交易全程被緊盯，當發現交易出現不公平及沒有秩序情況，即勒令停牌，成為首隻掛牌半日，便被證監出紅牌叫停的創板股。



駿傑財務總監施俊傑昨日接受本報查詢時表示，正在了解停牌事件，暫未有進一步消息公佈，對於證監叫停的原因，亦在了解中。本報記者亦曾多次致電該集團主席莊峻岳查詢，唯電話一直沒有被接聽。駿傑集團停牌前股價最高曾見3.51元，較配售價0.54元，高出5.5倍，停牌前則收報3.47元，仍較配售價0.54元，高出5.4倍，成交金額約6947萬元。



證券行買賣或成追查目標



證監會是據《證券及期貨（在證券市場上市）》第8（1）條，要求駿傑集團停牌。據悉，昨日駿傑集團上市時，證監會人員已全程留意其交易情況，惟昨早該股的交易出現沒有秩序和不公平的情況，加上股價愈炒愈高，最後證監會引用證券及期貨規則之條例第8（1）條叫停交易。消息人士稱，相信監管當局會有後續行動，昨日參與交易的證券行，或會成監管當局追查目標之一。



駿傑集團上市保薦人浩德融資母公司浩德控股（8149）主席葉天賜，是特首候選人葉劉淑儀的侄兒。另一方面，採用同一上市包銷商太平基業證券的利駿集團（8360），昨日股價最低曾見0.29元，急瀉45.2%，收報0.3元，跌43.4%。駿傑集團昨午突停牌，在未出事之前，該集團主席莊峻岳早上出席上市儀式時表示，作為股東，自己也不清楚與其他公司部署有何不同，但以他估計是由於以知名包銷商處理上市程序或有少許分別。



做法罕見 料起警示作用



財經評論員黃志陽表示，證監會昨日做法罕見，相信證監會要求駿傑集團停牌後，會調查昨日半天的交易詳細情況，涉及買賣的單位和人士。黃志陽估計，今次證監會的做法相信對日後上市的創業板股份起了警示的作用。被問及證監會中途叫停駿傑集團，會否干預市場自由，黃志陽認為證監會在干預市場和自由買賣上會作出平衡，如情況是公眾利益凌駕之上，也會要求公司暫停交易。



新鴻基金融財富管理策略師温傑則認為，駿傑集團雖然昨日被中途停牌，但已透過上市籌集資金，對該其集資影響不大，惟相信對其聲譽會有所受損。